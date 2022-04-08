Ласицкене: руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о решении Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) об отмене временного отстранения российских спортсменов и запрета на проведение соревнований в России.
Ласицкене: руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов
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  • © Maja Hitij

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Она отметила, что легкоатлеты просили ВФЛА сделать то же самое в письме на имя исполняющей обязанности главы организации Ирины Приваловой, но ответ на свой запрос так и не получили.

«Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены», — добавила Ласицкене.

8 марта Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР по поводу отстранения российских саночников от международных соревнований. FIL отстранила отечественных спортсменов 2 марта от турниров под эгидой организации. Это же касалось российских тренеров и официальных лиц. 

Ранее Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным.

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