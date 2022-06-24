Привалова: World Athletics продолжает рассматривать заявки россиян на нейтральный статус

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в настоящее время продолжает рассматривать заявки на получение нейтрального статуса, присланные ранее российскими спортсменами.

«Международная федерация продолжает заниматься рассмотрением заявок на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами. Однако ускорить этот процесс у нас нет никакой возможности. В настоящее время, после введения санкций в отношении российского спорта, поток заявок иссяк», — цитирует Привалову ТАСС.

Она также подчеркнула, что люди не видят смысла тратить деньги на получение допуска из-за закрытия международных соревнований.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом ВФЛА с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА.