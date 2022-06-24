Привалова: World Athletics продолжает рассматривать заявки россиян на нейтральный статус
- РИА Новости
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«Международная федерация продолжает заниматься рассмотрением заявок на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами. Однако ускорить этот процесс у нас нет никакой возможности. В настоящее время, после введения санкций в отношении российского спорта, поток заявок иссяк», — цитирует Привалову ТАСС.
Она также подчеркнула, что люди не видят смысла тратить деньги на получение допуска из-за закрытия международных соревнований.
World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.
При этом ВФЛА с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.
Ранее Привалова рассказала о сложностях работы главного тренера ВФЛА.