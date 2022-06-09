Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК Баху

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину россиянка Мария Ласицкене обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК Баху
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

«Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства», — написала Ласицкене в своих социальных сетях.

Она добавила, что за последние семь лет пропустила четыре года соревнований из-за отстранений, связанных с гражданством. При этом она добавила, что никогда к ней лично не было претензий со стороны МОК или World Athletics.

«Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило войну, а, наоборот, зародило новую — околоспортивную, сдержать которую уже невозможно», — добавила спортсменка.

Ласицкене отметила, что выступление российских теннисистов в международных турнирах показало, что люди влюбляются в спортсменов, а не в их паспорта. По мнению легкоатлетки, олимпийскому движению давно пора отказаться от национальных флагов и гимнов.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, какие ощущения испытала после выступления на Мемориале братьев Знаменских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить