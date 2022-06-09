Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК Баху
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«Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства», — написала Ласицкене в своих социальных сетях.
Она добавила, что за последние семь лет пропустила четыре года соревнований из-за отстранений, связанных с гражданством. При этом она добавила, что никогда к ней лично не было претензий со стороны МОК или World Athletics.
«Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило войну, а, наоборот, зародило новую — околоспортивную, сдержать которую уже невозможно», — добавила спортсменка.
Ласицкене отметила, что выступление российских теннисистов в международных турнирах показало, что люди влюбляются в спортсменов, а не в их паспорта. По мнению легкоатлетки, олимпийскому движению давно пора отказаться от национальных флагов и гимнов.
Ранее Мария Ласицкене рассказала, какие ощущения испытала после выступления на Мемориале братьев Знаменских.