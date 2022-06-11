«Результат — мерило всего»: Тер-Аванесов — о мотивации легкоатлетов, интересе детей и подготовке к Играм в Париже

Отстранение от международных турниров не мешает легкоатлетам соревноваться с зарубежными соперниками заочно, ведь всегда можно сравнить результаты. Об этом в интервью RT заявил заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов. Он также рассказал о перспективах своей воспитанницы Марии Приваловой — дочери Ирины Приваловой, олимпийской чемпионки, исполняющей обязанности главы ВФЛА. Кроме того, специалист пояснил, почему в последние годы сборная не получает постоянной подпитки спортсменов высокого уровня, несмотря на большой интерес к этому виду спорта среди детей.

— На Неделе лёгкой атлетики вы выступили в несколько необычной для себя роли — стали временным тренером-консультантом Александры Трусовой, впервые попробовавшей свои силы на легкоатлетическом поприще. Но, помимо Саши, у вас ведь в «Лужниках» был полноценный десант воспитанников?

— Да, естественно, много ребят выступили. У меня сейчас омолодился состав группы, работаю в основном со спортсменами, рождёнными в начале 2000-х годов. Готовимся с ними к Олимпиаде в Париже, если она, конечно, состоится для нас. Это и Маша Привалова, и Антон Бульдов. Они уже победители и призёры первенств страны среди молодёжи и юниоров. Сегодня в группе от шести до восьми человек, имеющих неплохие дальнейшие перспективы. Ну и конечно, Дарья Нидбайкина — взрослая спортсменка, выигравшая и «Мемориал Знаменских», и соревнования в тематический день прыжков. То есть это такой сплав опыта, в том числе меня как тренера, и молодости, который, надеюсь, принесёт достойные результаты.

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— Столкнулись ли вы с проблемами мотивации у своих подопечных с учётом той ситуации, в которой сейчас оказался российский спорт?

— Лёгкая атлетика в этом смысле — очень хороший вид спорта, так как в ней измеряются результаты и их всегда можно сравнить. Например, вышла Саша Трусова первый раз в сектор, прыгнула 3,80 м. Ей была дана вторая попытка, и она улетела ещё дальше. И в третьей, и в четвёртой она всё время прибавляла. И вот этот ажиотаж, стремление становиться лучше и лучше привлекают и детей, и взрослых.

Великих спортсменов, конечно, мотивируют встречи с зарубежными соперниками, Олимпийские игры. И это правильно. Но при этом цифры на табло — это всё равно мерило всего. Илья Иванюк на «Мемориале Знаменских» преодолел планку на высоте 2,34 м. Это лучший результат сезона в мире... который был показан на каких соревнованиях? На наших, московских! Ценен он? Безусловно.

— Финансовый вопрос играет здесь свою роль?

— Если в лёгкую атлетику придут деньги и ребята за свой труд начнут здесь, в России, получать соответствующие дивиденды, как это происходит на коммерческих соревнованиях в Европе или Америке, это также станет основой для роста. Но главное, на мой взгляд, — это собственные достижения. Ведь рано или поздно всё изменится, мы вернёмся на мировую арену, и нужно быть к этому готовыми, чтобы выйти и вновь побеждать.

— Мария Ласицкене, говоря о создании серии стартов «Королева спорта», выразила мнение, что это начинание запоздало и такие турниры нужно было организовывать пять-шесть лет назад. Согласны с ней?

— Согласен. Но это вопрос денег, вопрос желания. Да и в 2015 и 2016 годах, когда мы попали под этот пресс, у нас ещё были международные соревнования в том или ином виде. Сейчас же расклад другой, и мы адаптируемся к нему. Но, повторю, в любой ситуации нужно оставаться сильными. И мы продемонстрировали, что на самом деле можем проводить хорошие соревнования. Сегодня Москва показала себя не только столицей государства, но и столицей лёгкой атлетики. На мой взгляд, получился продукт, который уже сегодня можно продавать.

И вот таких турниров нужно больше. В регионах такие же нужно организовывать. 12 июня мы со спортсменами будем выступать в Твери на прекрасных соревнованиях, которые пройдут прямо на площади в центре города. И это отличный подход к популяризации. Как можно больше детей должны прийти на эти соревнования, а потом и в секции.

— А сейчас дети не идут в лёгкую атлетику?

— Дети идут, вы даже не представляете как. Именно с детьми у нас всё нормально. На юношеских первенствах страны для ребят до 18 лет постоянно фиксируются рекорды по количеству участников. Бывало, по 800 человек приезжали, а ведь это самые лучшие, те, кто прошли отбор. Но потом их всех нужно удержать в спорте, и вот здесь возникают проблемы. Мы очень много спортсменов теряем при переходе из юношей в юниоры, а потом и молодёжь. До сборной они не доходят. На мой взгляд, этим детям нужно уделять больше внимания, поддержки, они должны быть достоянием государства, если хотите. Это наш генофонд, наше будущее.

Поэтому сейчас есть предложения проводить первенства страны для ребят более раннего возраста, не с 16 лет, как сейчас, а уже в 14—15. Кстати, здесь, на Неделе лёгкой атлетики, для этой возрастной категории соревнования были организованы, и это очень здорово. К нам даже белорусские дети приехали. До 15 лет они имеют право у нас выступать, а потом уже распространяется действие санкций из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics.

— Когда вы перечисляли своих спортсменов, прозвучало имя Марии Приваловой. Это же дочь олимпийской чемпионки Ирины Приваловой? Готовите её к выступлению на Играх в Париже?

— При подготовке спортсмена мы всегда ориентируемся на соревнования самого высокого уровня. К Парижу Маше будет 23 года, и нам, конечно, хотелось бы попасть на Олимпиаду и выступить там успешно. Привалова уже участвовала в юношеских Олимпийских играх в Аргентине, стала там третьей. Но сейчас она учится в МГУ, и это накладывает свой отпечаток на подготовку. Учиться и тренироваться на высшем уровне очень тяжело, это большая нагрузка на организм. Но нужно этот период пройти, выдержать его, а затем полностью переключиться на профессиональный спорт. Мотивация у Маши очень высокая, что и понятно, ведь мама — олимпийская чемпионка.

– На «Мемориале Знаменских» Марии не удалось попасть в тройку призёров...

— Сегодняшние результаты не должны вводить в заблуждение: она будет прогрессировать, всё будет нормально. Я не сторонник форсирования подготовки. Взрослый спорт начинается с 21 года, и к этому моменту нужно подойти готовым по всем параметрам — физически, психологически, интеллектуально. Она очень талантливый человек, у неё есть внутренний стержень, она очень хочет добиться больших высот. Она скоростная, в маму, но при этом не может выразить себя на дорожке. По психологии она больше тяготеет к шести попыткам, чем к единственному забегу.

— Хорошая ли сейчас конкуренция в тройном внутри страны, позволяет ли она прогрессировать?

— Конкуренция у нас есть всегда. Прыжки — это некая точка роста в российской лёгкой атлетике. Самые великие достижения в последние годы были показаны именно в этих дисциплинах. Высота, шест — неважно. Тут у нас есть школа и люди, обладающие способностями к этому роду деятельности. Кенийцы вот заточены на длинный бег, а лучшие спринтеры в основном американцы. В прыжках же сочетается сила со скоростью, и в этом мы сильны.

— В этом году благодаря серии «Королева спорта» календарь у легкоатлетов весьма насыщенный. Планируете максимально его использовать?

— Да, и это очень здорово! Многие восприняли это как-то неправильно: вот, мол, всё лето придётся выступать. Но у нас ведь летний вид спорта! Нужно соревноваться! И когда есть турниры, которыев этом году ещё и оплачиваемые, то абсолютно точно не стоит сидеть без дела.