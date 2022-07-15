В World Athletics назвали причину отстранения россиян от международных соревнований

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, почему организация отстранила спортсменов из России от международных соревнований.

«Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу ещё в феврале. Она была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований», — цитирует Коу РИА Новости.

По его словам, невообразимо проводить чемпионат мира с участием белорусов и россиян, когда украинским спортсменам пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть на соревнование.

В ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года.