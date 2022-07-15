В World Athletics назвали причину отстранения россиян от международных соревнований
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«Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу ещё в феврале. Она была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований», — цитирует Коу РИА Новости.
По его словам, невообразимо проводить чемпионат мира с участием белорусов и россиян, когда украинским спортсменам пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть на соревнование.
В ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.
Ранее World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года.