World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что в организации приняли решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года
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«Рабочая группа будет продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению, а также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления», — приводит слова Коу РИА Новости.

Он также отметил, что аудит состоится с середины до конца октября 2022 года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберётся в ноябре.

Напомним, в ноябре 2021 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению. В марте организация вернула российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее World Athletics одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам.

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