Ласицкене: боюсь, что американская виза мне никогда не понадобится

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене выразила сожаление, что американская виза, полученная ею для участия в соревнованиях в США, возможно, никогда не понадобится из-за отстранения российских спортсменов.

«Боюсь, что американская виза мне никогда не понадобится, это очень грустно, но спонсор мне её год пытался сделать, я не могла её не поставить. Очень грустно, что она есть, а обстоятельства не дают мне ею воспользоваться», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее чемпионка мира среди юниоров в прыжках в высоту Наталья Спиридонова высказалась об отстранении россиян от участия в международных турнирах.