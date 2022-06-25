Легкоатлетка Спиридонова: для меня нет большой разницы, выступать в России или за границей

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Чемпионка мира среди юниоров в прыжках в высоту Наталья Спиридонова высказалась об отстранении россиян от международных турниров

«Я стараюсь абстрагироваться от происходящего, чтобы это не мешало ни в соревнованиях, ни в жизни. Особо ничего не читаю, не смотрю, стараюсь держаться в стороне. А по поводу соревнований за границей могу сказать, что для меня не было большой разницы, где выступать. Когда находишься в секторе, цель одна — хорошо прыгать», — сказала Спиридонова в интервью RT.

Она отметила, что в России в прыжках в высоту очень высокая конкуренция, поэтому на международных стартах не испытывала более сильного волнения.

«Наоборот, я выходила уверенной в себе, потому что внутри страны прошла хорошую закалку. Обидно, конечно, что всё это происходило в нейтральном статусе. Если бы мы выступали под своим флагом, единой командой, это были бы какие-то иные ощущения», — подчеркнула она.

Ранее Спиридонова рассказала об эмоциях от победы над Марией Ласицкене на Неделе лёгкой атлетики.

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