Легкоатлетка Спиридонова — о победе над Ласицкене: не придаю этому большого значения

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Чемпионка мира среди юниоров в прыжках в высоту Наталья Спиридонова рассказала о своих эмоциях от победы над Марией Ласицкене на Неделе лёгкой атлетики.

«Честно говоря, никак этой победы не ощутила. Просто Маша выступила не слишком удачно, прыгнула не очень высоко для себя. Конечно, если бы борьба развернулась на высотах за 1,90 м, тогда был бы другой разговор. А так я показала свой результат, а у неё просто день не удался. Так что не придаю этому событию большого значения, просто рабочий момент», — рассказала Спиридонова RT.

Ранее Ласицкене объяснила третье место на Наделе лёгкой атлетики в Москве.

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