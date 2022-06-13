Ласицкене объяснила третье место на Наделе лёгкой атлетики в Москве

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала третий результат на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Я опоздала на стадион, и как-то всё пошло не так. Сложно объяснить. С погодой это не связано. Хотя шёл дождь, я настраивалась на то, что он закончится к началу разминки.

Эмоции были, была соревновательная обстановка, столько болельщиков на трибунах. Сегодняшний результат связан с моей подготовкой, с моей физической формой, а не с потерей драйва. Хотя сложности есть: я начинаю соревнования с 1,75 м, проходит 40 минут, а высота только 1,85… Да, это мои проблемы, и я должна с ними справляться. Сегодня не справилась», — рассказала Ласицкене журналистам.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что не получила ответа от президента МОК на своё письмо.