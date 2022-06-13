Ласицкене: я и не сомневалась, что президент МОК не ответит на моё письмо

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не получила ответа от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на своё открытое письмо.

«Ответа не было, я и не сомневалась, что его не будет. Зачем это письмо? Чтобы не забывали про спортсменов, не перекладывали ответственность... Эта тема мне очень тяжела. Была ли реакция? Сто процентов была, но я выключилась из этого всего в ту же секунду. Комментарии не читала. Они были злые? Это было ожидаемо», — заявила Ласицкене журналистам после соревнований в «Лужниках».

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на войну, но и зародил новую — околоспортивную, которую уже невозможно остановить.

Ранее Татьяна Тарасова назвала письмо Ласицкене к президенту МОК криком души.