«Пришла в лёгкую атлетику по совету врача»: Спиридонова — о вынужденной изоляции, задаче на сезон и фигурном катании

Уровень конкуренции в прыжках в высоту в России закаляет молодых атлетов и позволяет им без волнения выходить на международные старты, заявила в интервью RT чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова. Она ответила на вопрос, почему выбрала именно этот вид спорта, поделилась эмоциями от легкоатлетического дебюта Александры Трусовой и рассказала, что почувствовала после того, как обошла Марию Ласицкене на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

— В этом году легкоатлетический календарь в России очень насыщенный, с конца мая уже прошло несколько турниров в рамках серии «Королева спорта». Как вы оцениваете свои первые старты? Всё ли получилось, как задумывали?

— Я начала сезон с третьего места и результата 1,88 м на командном чемпионате России и в целом очень собой довольна. Здорово, что была Неделя лёгкой атлетики в Москве — два старта за короткий промежуток времени. Благодаря этому можно было сделать выводы и улучшить результаты.

Немного обидно, что Мемориал Игнатьева сложился не самым лучшим образом. Там я хорошо начала выступление, прыжки получались хорошие в техническом плане, но когда высота поднялась до 1,88 м, не справилась с сильным встречным ветром. А вообще, очень люблю выступать в Чебоксарах, на этом стадионе дважды устанавливала личные рекорды — в 2019 и 2021 годах. Там какой-то особый сектор: смотришь на планку — и кажется, что она вообще не высоко.

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— Какая ваша главная цель на этот год?

— Хочется больше стабильных прыжков, ведь со стабильностью приходит и результат. И, безусловно, хочется улучшить свой личный рекорд и выполнить норматив мастера спорта международного класса (1,94 м. — RT). Чтобы присвоили звание, этот результат нужно показать на чемпионате страны, то есть должно всё сложиться в нужное время и в нужном месте.

— На фестивале прыжков в «Лужниках» вы не просто заняли второе место, но и обыграли при этом олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене. Это повод для гордости?

— Честно говоря, никак этой победы не ощутила. Просто Маша выступила не слишком удачно, прыгнула не очень высоко для себя. Конечно, если бы борьба развернулась на высотах за 1,90 м, тогда был бы другой разговор. А так я показала свой результат, а у неё просто день не удался. Так что не придаю этому событию большого значения, просто рабочий момент.

— Ласицкене тяжело переживает происходящее в мире, в том числе невозможность выступать на международных турнирах. На вас это оказывает влияние?

— Я стараюсь абстрагироваться от происходящего, чтобы это не мешало ни в соревнованиях, ни в жизни. Особо ничего не читаю, не смотрю, стараюсь держаться в стороне. А по поводу соревнований за границей могу сказать, что для меня не было большой разницы, где выступать. Когда находишься в секторе, цель одна — хорошо прыгать.

У нас в России очень высокая конкуренция, поэтому на международных стартах у меня не было более сильного волнения. Наоборот, я выходила уверенной в себе, потому что внутри страны прошла хорошую закалку. Обидно, конечно, что всё это происходит в нейтральном статусе. Если бы мы выступали под своим флагом, единой командой, это были бы какие-то иные ощущения.

— Но под российским флагом вы ни разу не выходили на соревнования?

— Верно. Первый раз я выступала на чемпионате Европы в 2019 году, тогда мы уже были под санкциями.

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— Неужели даже прошлогодний чемпионат мира среди юниоров, который вы выиграли, не оставил каких-то особенных воспоминаний?

— Он для меня прошёл как-то очень быстро, и лишь спустя несколько месяцев я начала осознавать, что выиграла его, что это уже другой уровень и вообще очень круто. А тогда это был конец сезона, последний турнир, на который мы приехали из последних сил. И хорошо, что он так удачно сложился. Но вот прочувствовать его атмосферу как-то не особо получилось. Даже на финальной вечеринке я пробыла совсем недолго, так как мы выступали в последний день и вскоре после соревнований уже нужно было ехать в аэропорт.

— Следите за «Бриллиантовой лигой» или, как Сергей Шубенков, забили на мировой спорт?

— Трансляции не смотрю, только результаты, и иногда пересматриваю прыжки некоторых девочек. Видела, что Ярослава Магучих прыгнула 2,01 м и другие украинские спортсменки очень высокие прыжки показывают. Думаю, это очень здорово, что они в такой ситуации держатся и выступают на высоком уровне. Ещё всегда с удовольствием смотрю и восхищаюсь прыжками Мутаза Баршима. Он прыгает с такой лёгкостью, воздушно, красиво.

— Вы пришли в лёгкую атлетику, потому что у вас был какой-то кумир?

— Нет, просто этот вид спорта порекомендовал врач, когда у меня были небольшие проблемы со здоровьем в детстве. Сначала это была общая многоборная подготовка: метания, бег. В подростковом возрасте я бегала спринт, позже переключилась на прыжки в длину, а потом как-то всё так закрутилось, что оказалась в прыжках в высоту. И вот где-то пять лет покоряю планку.

— Всё это время под руководством одного тренера?

— У меня сейчас два тренера: Екатерина Алексеева в Пскове и Татьяна Таганская в Москве. Так вышло, что живу и тренируюсь на два региона. Дело в том, что несколько лет назад в моём родном городе стадион был в плачевном состоянии, а манежа и вовсе не было, мы занимались в обычных спортзалах. И когда стадион закрыли на реконструкцию, мне пришлось уехать в Москву. Примерно три года я тренировалась в столице, а когда построили стадион в Пскове, я вернулась. Теперь у нас тоже очень хорошие условия.

— Среди молодого поколения легкоатлеток сейчас, судя по всему, популярна модельная деятельность. В съёмках регулярно участвуют Мария Привалова, Эмилия Тангара. У вас внешность тоже располагает к такого рода занятиям. Был подобный опыт?

— Бывает, что мне предлагают съёмки, но я даже внимания не обращаю. Пока мне это неинтересно, у меня сейчас спорт в приоритете. Да и времени особо нет на съёмки из-за постоянных разъездов: редко когда в одном месте остаюсь надолго.

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— У спортсменов часто бывают свои ритуалы, суеверия. У вас есть что-то подобное?

— Суеверий нет, а вот талисман есть — мишка. Его мне подарил дедушка, когда я была ещё ребёнком, и теперь он всегда со мной, на всех соревнованиях.

— Кто ваш главный болельщик?

— Ой, одного кого-то не могу назвать. Родители, друзья. Они всегда смотрят трансляции, переживают за меня, поддерживают, радуются моим победам. Для друзей всегда стараюсь находить время. Это важно, да и для спорта тоже полезно — нужно голову иногда разгружать чем-то другим, отвлекаться.

— А за какими-то другими видами спорта успеваете следить?

— Да, очень люблю смотреть гимнастику — и художественную, и спортивную, а также фигурное катание. Когда были зимние Олимпийские игры, я очень за наших девчонок переживала.

— В последнее время среди фанатов фигурного катания идут дискуссии, кто больше заслужил золото Пекина: Александра Трусова с пятью четверными или Анна Щербакова с чистейшими прокатами. Вы за кого?

— Не могу выбрать. Я за красивое фигурное катание, за честную борьбу. Главное, чтобы все наши девочки были на самом высоком уровне, а там уж как карта ляжет: чей будет день, кому больше повезёт, кто лучше соберётся с силами и мыслями. Я считаю, что они все достойны первого места и прекрасно катают свои программы.

— А за дебютом Саши в лёгкой атлетике наблюдали?

— Да, было прикольно. Много зрителей пришло. Так необычно, когда человек из другого вида спорта выступает. Мне кажется, ей было немного неловко, она стеснялась, чувствовала себя не в своей тарелке. Но всё равно здорово, что она не боится пробовать что-то новое.

— Не обидно, что на Трусову зрители приходят, а в Чебоксарах турнир проходил при пустых трибунах?

— Лично мне не обидно. Я не слишком обращаю внимание на количество зрителей. Нет, конечно, замечательно, когда много болельщиков, но не могу сказать, что мне это помогает или мешает.

— На турнире в «Лужниках» были очень активные ведущие, которые заводили публику и пытались подбадривать спортсменов. И порой казалось, что некоторых такое чрезмерное внимание сбивает с толку.

— Не буду говорить за всех, но у меня был один такой момент. Я не взяла высоту 1,91 м с первой попытки, и Дмитрий Губерниев включил песню, где звучит моё имя. Это было непривычно. В такой момент понимаешь, что к тебе приковано всеобщее внимание, и, может быть, это немного даже отвлекло от прыжка. Но в спорте и с этим нужно уметь справляться. Всё равно на тех соревнованиях было здорово и круто!