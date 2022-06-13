Ласицкене заняла третье место в прыжках в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала бронзу в прыжках в высоту на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Россиянка показала результат 1,85 м. В турнире победила Надежда Андрюхина (1,91 м). Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,88 м).

Неделя лёгкой атлетики проходит в Москве в спортивном центре «Лужники». Турнир завершится 13 июня.

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на войну, но и зародил новую — околоспортивную, которую уже невозможно остановить.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что не получила ответа от президента МОК на своё письмо.