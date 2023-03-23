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Президент ВФЛА: многолетняя работа по возвращению в World Athletics завершилась

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов высказался о восстановлении членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Президент ВФЛА: многолетняя работа по возвращению в World Athletics завершилась
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, завершена. Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценён положительно», — цитирует Иванова пресс-служба ВФЛА.

Он подчеркнул, что в работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены президиума, российские спортсмены, тренеры, региональные федерации.

«В работе участвовали рабочая группа World Athletics, международные эксперты, Министерство спорта, Олимпийский комитет России и РУСАДА», — добавил Иванов.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) Добромир Карамаринов сообщил об отказе снятия санкций со спортсменов из России и Белоруссии.

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