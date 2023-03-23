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ВФЛА войдёт в категорию с более строгими требованиями по допинг-тестам

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) после восстановления полного членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) войдёт в число федераций, на которые накладываются более строгие условия по допинг-тестированию.
ВФЛА войдёт в категорию с более строгими требованиями по допинг-тестам
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«Орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit) определил, что ВФЛА после восстановления должна войти в число федераций категории А», — говорится в заявлении на официальном сайте World Athletics.

Отмечается, что ВФЛА должна будет не только выполнять общие обязательства, но и условия для федераций категории А, включающие требования по большему количеству допинг-тестирований.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал восстановление членства ВФЛА.

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