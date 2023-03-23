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Матыцин прокомментировал восстановление членства ВФЛА

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Министр спорта России Олег Матыцин оценил решение совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о восстановлении полноценного статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Матыцин прокомментировал восстановление членства ВФЛА
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В стопроцентном объёме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов высказался о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.

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