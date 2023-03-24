Привалова назвала восстановление ВФЛА первой хорошей новостью за восемь лет

Олимпийская чемпионка Ирина Привалова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Был сделан большой шаг вперед, и я очень надеюсь, что в скором времени наших спортсменов будут допускать до всех международных стартов. Но сегодняшнее восстановление стало для российской легкой атлетики первой хорошей новостью за последние восемь лет», — цитирует вице-президента ВФЛА ТАСС.

Она поблагодарила международных экспертов, которые «всегда были рядом с ВФЛА».

«Я думаю, они продолжат помогать нам. Работы впереди еще очень много, но я думаю, что мы справимся», — заключила Привалова.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов высказался о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.