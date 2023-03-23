Привалова о решении World Athletics: задачей было восстановить ВФЛА, и она выполнена

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению организации.

«Пока непонятно, от каких соревнований отстранили. Задачей было восстановить федерацию, и она выполнена. Первый очень большой шаг сделан. Федерация была лишена в правах больше семи лет. World Athletics нашла в себе силы продолжить работу», — цитирует Привалову «Спорт-Экспресс».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу ответил, смогут ли российские легкоатлеты отбираться на Олимпиаду.