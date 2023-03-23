Привалова о решении World Athletics: задачей было восстановить ВФЛА, и она выполнена
- РИА Новости
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«Пока непонятно, от каких соревнований отстранили. Задачей было восстановить федерацию, и она выполнена. Первый очень большой шаг сделан. Федерация была лишена в правах больше семи лет. World Athletics нашла в себе силы продолжить работу», — цитирует Привалову «Спорт-Экспресс».
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее президент World Athletics Себастьян Коу ответил, смогут ли российские легкоатлеты отбираться на Олимпиаду.