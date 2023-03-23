Коу ответил, смогут ли российские легкоатлеты отбираться на Олимпиаду
- AFP
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«Если россияне и белорусы будут отстранены, они не смогут принять участия в квалификации Олимпийских игр, это верно», — заявил Коу на пресс-конференции.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее Коу высказался о возможном снятии санкций с России и Белоруссии.