«Чтобы никто не мог придраться»: РУСАДА просит изменить законодательство РФ о спорте в связи с претензиями WADA

В Российском антидопинговом агентстве призвали депутатов Госдумы внести изменения в законодательство страны о спорте, чтобы привести его в соответствие с последней редакцией кодекса WADA. По словам главы организации Вероники Логиновой, такое требование РУСАДА получила по итогам независимого аудита. Как полагают юристы, предлагаемые поправки не противоречат государственной политике и лишь подтвердят приверженность страны позиции нулевой толерантности к допингу. В свою очередь, замминистра спорта Одес Байсултанов призвал подойти к процессу без истерии, а с соблюдением соответствующих регламентов и нормативов.

Законодательство России в области физической культуры и спорта требует изменений, чтобы соответствовать положениям обновлённого Всемирного антидопингового кодекса. К такому заключению пришли участники круглого стола, прошедшего в профильном комитете Государственной думы.

Как известно, в конце ноября глава WADA Витольд Банька заявил, что членство РУСАДА в организации не может быть восстановлено в связи с тем, что её кодекс в редакции 2021 года не полностью интегрирован в российские законы. Это замечание было озвучено по результатам независимого аудита, который проходил в онлайн-формате в сентябре.

По словам генерального директора агентства Вероники Логиновой, для российской стороны стало сюрпризом, что несоответствие законодательства кодексу стало критическим замечанием непосредственно к РУСАДА. В данном случае «критическое» означает, что оно препятствует восстановлению и должно быть устранено в кратчайшие сроки.

«Но ни по уставу, ни по одному другому документу агентство не обладает правом законодательной деятельности. Для этого существуют уполномоченные структуры и люди», — подчеркнула Логинова.

В связи с этим РУСАДА выразило несогласие с заключением аудита и в соответствии с международным стандартом по соответствию передало спор в менеджмент WADA. Если и после рассмотрения дела замечание аудиторов останется в силе, оно перейдёт в комитет по соответствию международного агентства.

«И дальше достаточно долгая процедура, которая закончится в CAS. Это очень долгий процесс, который завершится, скорее всего, даже не в следующем году. И этот путь нас, конечно, очень огорчает, потому что мы делаем всё возможное для максимально быстрого восстановления организации», — отметила гендиректор РУСАДА.

Осложняет ситуацию и тот факт, что на устранение замечания РУСАДА предоставлено очень мало времени — срок установлен до 7 января. В связи с этим глава национального антидопингового агентства призвала депутатов Госдумы рассмотреть возможность скорейшего внесения изменений в закон «О физической культуре и спорте в РФ», чтобы привести его в соответствие с кодексом WADA.

Однако заместитель министра спорта страны Одес Байсултанов заметил, что такой процесс невозможно завершить «в один день» по чьему бы то ни было требованию.

«Хочу подчеркнуть, что ни правительство РФ, ни Министерство спорта, ни другой орган исполнительной власти не являются подписантами кодекса WADA. Правительство связано требованиями конвенций ЮНЕСКО и Совета Европы по борьбе с допингом. Кодекс WADA не может быть использован в качестве инструмента давления на государство, он не устанавливает для страны правовых обязательств. Поэтому я считаю, что нужно в спокойном режиме, в рамках регламентов и нормативов России вносить те изменения, которые мы считаем необходимыми, без какой-либо истерии», — заявил чиновник.

По мнению заместителя генерального секретаря Олимпийского комитета России Виктора Берёзова, в особой спешке нет необходимости: процесс может проходить параллельно с разбирательством в CAS. Просто, если законодательство будет приведено в соответствие кодексу до вынесения решения арбитража, предмет для иска исчезнет сам собой и причин отказывать в восстановлении РУСАДА уже не останется. В свою очередь, руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова подчеркнула, что как юрист не видит препятствий для корректировки законодательной базы, так как требуемые изменения не противоречат концепции гуманитарной политики РФ.

«Внесение этих поправок на законодательном уровне будет лишним свидетельством того, что в России придерживаются позиции нулевой толерантности к допингу, а наши спортивные организации ни на шаг не отступают от выполнения решений CAS. Только так мы сможем вернуть нашему спорту национальный российский флаг и гимн и право выступать на международных соревнованиях», — заявила специалист.

Логинова также выразила мнение, что даже первичные шаги Госдумы по внесению поправок могут положительно сказаться на результате рассмотрения дела в структурах WADA и не довести до разбирательств в суде.

«7 января я должна озвучить нашу позицию. Я всё равно буду отстаивать точку зрения, что это требование несправедливо, но, если при этом сообщу об уже ведущейся работе над изменениями, уверена: это станет дополнительным плюсом. Как уже говорилось, эти два процесса могут быть параллельными», — сказала глава РУСАДА.

Также она ответила на вопрос, есть ли шанс восстановить агентство в правах, если полностью проигнорировать это замечание WADA.

«Я думаю, что 50 на 50. Этот суд мы можем как выиграть, так и проиграть. Но ещё год мы точно потеряем, потому что спор пока не прошёл даже первый этап. Как записано в стандарте по соответствию, все подписавшиеся стороны должны иметь такое законодательство, которое позволяет имплементировать кодекс. Но есть такое пояснение: если оно является средством имплементации. Наше средство — это российские антидопинговые правила. Я считаю, что РУСАДА не должно нести ответственность за несоответствие законодательства», — сказала Логинова во время заседания.

За внесение изменений высказалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а также глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Мы все гребём в одной лодке, и было бы неплохо грести вёслами в одну сторону. Один в поле не воин. Когда были какие-то проблемы, решали вместе. Сейчас мы не можем быть на 100% уверенными ни в чём, но делать нужно так, чтобы к нам никто не мог придраться. И не надо считать это зазорным. Главное, чтобы сейчас Дума ускорилась», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка.

По итогам заседания председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв подчеркнул, что решение о внесении поправок, в случае если это необходимо, будет принято в ближайшие дни.

«Мы считаем, что восстановление РУСАДА необходимо прежде всего для российских спортсменов. Невозможно восстановить российский спорт без полноценного участия РУСАДА в работе WADA», — резюмировал парламентарий.