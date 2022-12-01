РУСАДА из-за санкций испытывало проблемы с закупкой бумаги для допинг-протоколов

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова рассказала о проблемах, с которыми столкнулось РУСАДА из-за санкций.
РУСАДА из-за санкций испытывало проблемы с закупкой бумаги для допинг-протоколов
  • РИА Новости

«У нас была проблема с закупкой бумаги для печатания протоколов допинг-контроля. Это специфическая тоненькая бумага, цветные бланки. И мы столкнулись с такой проблемой, как закупка этой бумаги. Типография есть, а бумаги нет», — цитирует Логинову ТАСС.

По её словам, проблему решить удалось благодаря помощи коллег из Белоруссии.

«Теперь бумага у нас есть, типография в Минске тоже и мы справляемся с этой проблемой», — добавила Логинова.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает.

Ранее сообщалось, что WADA продлит лишение статуса соответствия РУСАДА после 16 декабря, когда срок отстранения истечёт.

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