РУСАДА из-за санкций испытывало проблемы с закупкой бумаги для допинг-протоколов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова рассказала о проблемах, с которыми столкнулось РУСАДА из-за санкций.

«У нас была проблема с закупкой бумаги для печатания протоколов допинг-контроля. Это специфическая тоненькая бумага, цветные бланки. И мы столкнулись с такой проблемой, как закупка этой бумаги. Типография есть, а бумаги нет», — цитирует Логинову ТАСС.

По её словам, проблему решить удалось благодаря помощи коллег из Белоруссии.

«Теперь бумага у нас есть, типография в Минске тоже и мы справляемся с этой проблемой», — добавила Логинова.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает.

Ранее сообщалось, что WADA продлит лишение статуса соответствия РУСАДА после 16 декабря, когда срок отстранения истечёт.