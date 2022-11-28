«Матч ТВ»: WADA продлит отстранение РУСАДА, несмотря на истечение двухлетнего срока

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после 16 декабря, когда срок отстранения истечёт.

Формальная причина этого — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, прошедшей в онлайн‑формате в сентябре, сообщает «Матч ТВ».

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает.

Ранее в CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Валиевой.