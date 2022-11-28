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«Матч ТВ»: WADA продлит отстранение РУСАДА, несмотря на истечение двухлетнего срока

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после 16 декабря, когда срок отстранения истечёт.
«Матч ТВ»: WADA продлит отстранение РУСАДА, несмотря на истечение двухлетнего срока
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Формальная причина этого — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, прошедшей в онлайн‑формате в сентябре, сообщает «Матч ТВ».

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает. 

Ранее в CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Валиевой.

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