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В CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Валиевой

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, от чего зависит скорость рассмотрения допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
В CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Валиевой
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Первым шагом в процедуре является подача WADA апелляционной записки, которую должны сделать в течение десяти дней после истечения срока. Затем у ответчиков будет 20 дней с момента получения краткой информации об апелляции, чтобы подать свой ответ», — цитирует ТАСС представителя CAS.

При этом также говорится, что сроки могут быть продлены по соглашению сторон.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что организация станет участником судебного процесса, если решением CAS Валиева будет дисквалифицирована, а её результаты Олимпиады в Пекине аннулированы.

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