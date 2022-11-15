ОКР станет участником процесса в CAS в случае отстранения Валиевой
«В настоящий момент мы имеем апелляцию WADA на решение РУСАДА, пока с юридической точки зрения нечего прокомментировать. Будет разбирательство, будут вынесены определённые решения», — цитирует Позднякова РИА Новости.
14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.
Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о возможной дисквалификации Валиевой.