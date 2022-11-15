Узнать больше

ОКР станет участником процесса в CAS в случае отстранения Валиевой

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация станет участником судебного процесса, если решением Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка Камила Валиева будет дисквалифицирована, а её результаты Олимпиады в Пекине аннулированы.

«В настоящий момент мы имеем апелляцию WADA на решение РУСАДА, пока с юридической точки зрения нечего прокомментировать. Будет разбирательство, будут вынесены определённые решения», — цитирует Позднякова РИА Новости.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о возможной дисквалификации Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить