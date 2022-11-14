WADA требует отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и аннулировании результатов Олимпиады.

WADA требует Спортивный арбитражный суд (CAS) вынести решение об отстранении фигуристки на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда.

Отмечается, что дисквалификация должна отсчитываться с даты вступления решения CAS в силу, а все результаты россиянки с 25 декабря 2021 должны быть аннулированы с лишением медалей, очков и призов.

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела Валиевой.