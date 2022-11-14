WADA требует отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады
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WADA требует Спортивный арбитражный суд (CAS) вынести решение об отстранении фигуристки на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда.
Отмечается, что дисквалификация должна отсчитываться с даты вступления решения CAS в силу, а все результаты россиянки с 25 декабря 2021 должны быть аннулированы с лишением медалей, очков и призов.
Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела Валиевой.