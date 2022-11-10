Узнать больше

Вайцеховская — о деле Валиевой: страну подставили своей халатностью совершенно конкретные люди

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
Вайцеховская — о деле Валиевой: страну подставили своей халатностью совершенно конкретные люди
  • Gettyimages.ru

Вайцеховская написала в своём Telegram-канале, что если допинг-кейс будет признан состоявшимся, то не исключено лишение олимпийского золота шести российских фигуристов, которые выступали на командном турнире.

«Это публичное и в высшей степени скандальное унижение — гораздо более серьёзная штука, нежели уже выплаченные премии и выданные за олимпийскую победу награды и бонусы. Потому что речь не о шести отдельно взятых людях, а о команде России. О стране, которую на главном по мировым меркам спортивном событии четырёхлетия тупо подставили своей халатностью совершенно конкретные люди. Сделали из неё посмешище», — написала журналистка.

Напомним, что председатель комитета Дмитрий Свищёв сообщал, что в Госдуме рассмотрят ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела 16-летней россиянки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить