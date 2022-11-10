Вайцеховская — о деле Валиевой: страну подставили своей халатностью совершенно конкретные люди

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о расследовании допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Вайцеховская написала в своём Telegram-канале, что если допинг-кейс будет признан состоявшимся, то не исключено лишение олимпийского золота шести российских фигуристов, которые выступали на командном турнире.

«Это публичное и в высшей степени скандальное унижение — гораздо более серьёзная штука, нежели уже выплаченные премии и выданные за олимпийскую победу награды и бонусы. Потому что речь не о шести отдельно взятых людях, а о команде России. О стране, которую на главном по мировым меркам спортивном событии четырёхлетия тупо подставили своей халатностью совершенно конкретные люди. Сделали из неё посмешище», — написала журналистка.

Напомним, что председатель комитета Дмитрий Свищёв сообщал, что в Госдуме рассмотрят ситуацию с передачей Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела 16-летней россиянки в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела Валиевой.