В МОК заявили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела Валиевой в CAS

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что ожидают скорейшего рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить ISU определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).