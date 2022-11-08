Смирнов: трудно представить, что Валиева прибегла к запрещённым методам
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«Трудно представить, что юная спортсменка, обладающая абсолютно выдающимися и фантастическими данными, прибегла к запрещённым методам», — цитирует Смирнова «Матч ТВ».
По его мнению, нужно сделать всё возможное, чтобы защитить Валиеву.
21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее в пресс-службе РУСАДА сообщили, что арбитры CAS рассмотрят вопрос обоснованности передачи WADA дела Валиевой.