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В РУСАДА заявили, что CAS рассмотрит вопрос обоснованности передачи дела Валиевой

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В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрят вопрос обоснованности передачи Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
В РУСАДА заявили, что CAS рассмотрит вопрос обоснованности передачи дела Валиевой
  • РИА Новости

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В организации также отметили, что проводят процедуру в соответствии с требованиями международных стандартов. Также вопрос обоснованности действий WADA в отношении Валиевой будет рассмотрен арбитрами CAS.

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости подготовить доказательную базу о невиновности Валиевой.

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