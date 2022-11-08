В РУСАДА заявили, что CAS рассмотрит вопрос обоснованности передачи дела Валиевой

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрят вопрос обоснованности передачи Всемирным антидопинговым агентством (WADA) дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В организации также отметили, что проводят процедуру в соответствии с требованиями международных стандартов. Также вопрос обоснованности действий WADA в отношении Валиевой будет рассмотрен арбитрами CAS.

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости подготовить доказательную базу о невиновности Валиевой.