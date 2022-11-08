В РУСАДА заявили, что CAS рассмотрит вопрос обоснованности передачи дела Валиевой
- РИА Новости
«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.
В организации также отметили, что проводят процедуру в соответствии с требованиями международных стандартов. Также вопрос обоснованности действий WADA в отношении Валиевой будет рассмотрен арбитрами CAS.
21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости подготовить доказательную базу о невиновности Валиевой.