В Госдуме заявили о необходимости подготовить доказательную базу о невиновности Валиевой

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Думаю, в CAS есть возможность и необходимость оспорить все решения. Да, сейчас оспаривать ещё нечего, но необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев высказался о решении WADA передать дело Валиевой в CAS.