В Госдуме заявили о необходимости подготовить доказательную базу о невиновности Валиевой
- РИА Новости
«Думаю, в CAS есть возможность и необходимость оспорить все решения. Да, сейчас оспаривать ещё нечего, но необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев высказался о решении WADA передать дело Валиевой в CAS.