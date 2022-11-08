Лайшев — о передаче дела Валиевой в CAS: всё ожидаемо

Президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Всё ожидаемо. Это полоса, которая настроена против всего российского общества и спорта. Нужно быть готовыми. Мы все любим и обожаем Камилу Валиеву: она — национальный герой. Олимпиада, да и все её выступления всё давно показали», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении WADA передать дело Валиевой в CAS.