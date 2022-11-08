Тарасова высказалась о решении WADA передать дело Валиевой в CAS
- РИА Новости
«Я не понимаю всех подробностей. Куда они там будут передавать… Я знаю, что Камила Валиева — чистая девочка», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS.