WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS
- AFP
- © Andrej Ivanov
«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в CAS», — написал Банька на своей странице в Twitter.
21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.
Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее сообщалось, что Валиева провела мастер-класс для детей в её родном городе — Казани.