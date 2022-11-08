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WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).
WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS
  • AFP
  • © Andrej Ivanov

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в CAS», — написал Банька на своей странице в Twitter.

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее сообщалось, что Валиева провела мастер-класс для детей в её родном городе — Казани.

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