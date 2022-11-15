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Бутырская: если Валиеву отстранят, наша страна и мир может потерять потрясающего спортсмена

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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о возможной дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
Бутырская: если Валиеву отстранят, наша страна и мир может потерять потрясающего спортсмена
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Я могу сказать только то, что, если её дисквалифицируют, наша страна и мир может потерять потрясающего спортсмена», — цитирует Бутырскую «Газета.Ru».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили, что организация внимательно следит за процессом рассмотрения апелляции WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой в CAS.

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