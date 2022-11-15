В ISU заявили, что внимательно следят за апелляцией WADA по делу Валиевой
- AFP
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«ISU принял к сведению обращение WADA в CAS и продолжает внимательно следить за процессом обработки результатов по этому делу. Союз предпримет действия в надлежащее время», — приводит слова пресс-службы ISU ТАСС.
14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала безобразием требования WADA по делу фигуристки Валиевой.