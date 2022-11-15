Тарасова назвала безобразием требования WADA по делу фигуристки Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

«Я думаю, что это редкостное безобразие. Возможно ли, что её реально дисквалифицируют на такой срок? Не знаю, похоже, что всё возможно, просто испортить девочке всю жизнь. Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, чтобы было нарушение», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Винер отреагировала на требование WADA дисквалифицировать Валиеву на четыре года.