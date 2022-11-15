Узнать больше

Тарасова назвала безобразием требования WADA по делу фигуристки Валиевой

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.
Тарасова назвала безобразием требования WADA по делу фигуристки Валиевой
  • globallookpress.com
  • © Cao Can/XinHua

«Я думаю, что это редкостное безобразие. Возможно ли, что её реально дисквалифицируют на такой срок? Не знаю, похоже, что всё возможно, просто испортить девочке всю жизнь. Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, чтобы было нарушение», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Винер отреагировала на требование WADA дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить