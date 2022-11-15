Винер отреагировала на требование WADA дисквалифицировать Валиеву на четыре года
- РИА Новости
«Когда такое сотворили с Диной и групповым упражнением девочек, я сказала: «Следующим будет фигурное катание». РУСАДА надо было реагировать после того, как в Санкт-Петербурге взяли пробы», — цитирует Винер «Матч ТВ».
14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская требует огласить результаты допинг-дела Валиевой.