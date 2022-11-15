Узнать больше

Рудковская требует огласить результаты допинг-дела Валиевой

Короткая ссылка
Продюсер Яна Рудковская высказалась на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.
Рудковская требует огласить результаты допинг-дела Валиевой
  • РИА Новости

«Все мы, безусловно, верим в невиновность Камилы, но уже не может так продолжаться. Если она невиновна, её надо оправдать», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Продюсер считает, что Камила — член взрослой сборной России. Она отметила, что есть правила, которые для всех одинаковые.

«Никто никому не должен делать поблажек, допинг запрещён в любом виде спорта! Если есть доказательства невиновности, представьте их. Что же сейчас все ходят как по лезвию ножа?» — добавила Рудковская.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Татьяна Навка назвала нечеловеческим требование WADA отстранить Валиеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить