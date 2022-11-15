Рудковская требует огласить результаты допинг-дела Валиевой

Продюсер Яна Рудковская высказалась на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

«Все мы, безусловно, верим в невиновность Камилы, но уже не может так продолжаться. Если она невиновна, её надо оправдать», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Продюсер считает, что Камила — член взрослой сборной России. Она отметила, что есть правила, которые для всех одинаковые.

«Никто никому не должен делать поблажек, допинг запрещён в любом виде спорта! Если есть доказательства невиновности, представьте их. Что же сейчас все ходят как по лезвию ножа?» — добавила Рудковская.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Татьяна Навка назвала нечеловеческим требование WADA отстранить Валиеву.