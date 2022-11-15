Рудковская требует огласить результаты допинг-дела Валиевой
- РИА Новости
«Все мы, безусловно, верим в невиновность Камилы, но уже не может так продолжаться. Если она невиновна, её надо оправдать», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».
Продюсер считает, что Камила — член взрослой сборной России. Она отметила, что есть правила, которые для всех одинаковые.
«Никто никому не должен делать поблажек, допинг запрещён в любом виде спорта! Если есть доказательства невиновности, представьте их. Что же сейчас все ходят как по лезвию ножа?» — добавила Рудковская.
14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Татьяна Навка назвала нечеловеческим требование WADA отстранить Валиеву.