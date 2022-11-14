Навка назвала нечеловеческим требование WADA отстранить Валиеву

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

«Это просто несправедливейшая трагедия! Этого делать ни в коем случае нельзя! Её судьбу решают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Не по-человечески», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее в WADA заявили, что не могут комментировать дело Валиевой.