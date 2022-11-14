В WADA заявили, что не могут комментировать дело Валиевой

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что не могут комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с тем, что оно не завершено.

«Простите, поскольку это незавершённое дело, на данном этапе мы ничего не можем сказать», — приводит слова пресс-службы WADA РИА Новости.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее спортивный юрист рассказала, сколько может длиться рассмотрение дела Валиевой в CAS.