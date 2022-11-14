Спортивный юрист рассказала, сколько может длиться рассмотрение дела Валиевой в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что время рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет зависеть от его материалов.

«Сколько будет длиться процесс, сказать достаточно сложно. Это непредсказуемо. Всё зависит от материалов дела, которого мы не видим. Но, думаю, многие сейчас заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее. И без того вот уже на протяжении полугода неясна судьба олимпийских медалей в командном турнире на ОИ-2022. В любом случае CAS будет отталкиваться от договорённости сторон. Если они договорятся на ускоренное рассмотрение, Спортивный арбитражный суд пойдёт на это. Порой, если впереди ждут крупные соревнования, там успевают вынести вердикт и в течение нескольких дней. Но стандартный срок составляет несколько месяцев», — сообщила Анцелиович в интервью RT.

Ранее Анцелиович отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.