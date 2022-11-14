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Спортивный юрист рассказала, сколько может длиться рассмотрение дела Валиевой в CAS

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Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что время рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет зависеть от его материалов.
Спортивный юрист рассказала, сколько может длиться рассмотрение дела Валиевой в CAS
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«Сколько будет длиться процесс, сказать достаточно сложно. Это непредсказуемо. Всё зависит от материалов дела, которого мы не видим. Но, думаю, многие сейчас заинтересованы в том, чтобы решение вынесли как можно быстрее. И без того вот уже на протяжении полугода неясна судьба олимпийских медалей в командном турнире на ОИ-2022. В любом случае CAS будет отталкиваться от договорённости сторон. Если они договорятся на ускоренное рассмотрение, Спортивный арбитражный суд пойдёт на это. Порой, если впереди ждут крупные соревнования, там успевают вынести вердикт и в течение нескольких дней. Но стандартный срок составляет несколько месяцев», — сообщила Анцелиович в интервью RT.

Ранее Анцелиович отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

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