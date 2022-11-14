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Анцелиович: WADA потребовало для Валиевой стандартный срок дисквалификации

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Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.
Анцелиович: WADA потребовало для Валиевой стандартный срок дисквалификации
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«WADA со своей стороны потребовало стандартный срок дисквалификации. Когда же запрашивают меньше, речь уже идёт о смягчении. Незащищённому лицу получить снижение, конечно, гораздо проще, чем остальным спортсменам. По всей видимости, Всемирное антидопинговое агентство не нашло оснований для применения статьи по незначительной вине атлета или халатности с его стороны. Тяжело дать прогноз, удастся ли юристам Валиевой сократить срок дисквалификации. Всё зависит от того, какие объяснения представят сама спортсменка и её представители», — сообщила Анцелиович RT.

Ранее тренер Максим Траньков заявил, что не стоит торопиться делать выводы по требованиям WADA и подождать итогового вердикта CAS по делу Валиевой.

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