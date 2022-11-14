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Траньков: остаётся ждать итогового вердикта CAS и не бежать впереди паровоза

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Тренер Максим Траньков считает, что не стоит торопиться делать выводы по требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и подождать итогового вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Траньков: остаётся ждать итогового вердикта CAS и не бежать впереди паровоза
  • AP

«Пока абсолютно непонятно, что будет происходить в дальнейшем. Российские фигуристы отстранены от всех международных соревнований на неопределённый срок, и неясно, как долго это продлится. Тогда возникает вопрос: а следует ли подчиняться правилам? Всё-таки внутри страны нам никто не может запретить заниматься спортом. Остаётся ждать итогового вердикта CAS и не бежать впереди паровоза. Давайте решать проблемы по мере их поступления. А шанс (по крайней мере, сократить срок дисквалификации) есть всегда, для этого и существует Спортивный арбитражный суд, который заслушает обе стороны», — сообщил Траньков в интервью RT.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий отреагировал на требование WADA дисквалифицировать Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

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