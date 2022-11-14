Новицкий — о заявлении WADA: сейчас Валиевой нужна поддержка тренеров, семьи и друзей

Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

«Честно говоря, не ожидал, что WADA потребует наложить на Валиеву настолько жёсткие санкции. На мой взгляд, это откровенный перебор. Безусловно, национальность Камилы имеет значение. Окажись на её месте фигуристка из недружественной теперь нам страны, всё сложилось бы немного иначе, и дело, скорее всего, вовсе замяли бы. Надежда есть всегда. Вот когда вердикт вынесут, тогда её не останется. Сейчас Камиле нужна поддержка тренерского штаба, семьи и друзей. Это в какой-то степени поможет ей мобилизоваться», — заявил Новицкий в интервью RT.

Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что он не сомневается в невиновности Валиевой по делу о допинге.