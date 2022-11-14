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Глава ФФКР: мы не сомневаемся в невиновности Валиевой

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Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что он не сомневается в невиновности Камилы Валиевой по делу о допинге.
Глава ФФКР: мы не сомневаемся в невиновности Валиевой
  • AP

«Никаких комментариев по этому вопросу мы дать не можем, поскольку федерация не является стороной процесса. Но мы не сомневаемся в невиновности Камилы Валиевой», — цитирует Горшкова ТАСС.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее тренер Максим Траньков высказался о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

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