Траньков — о деле Валиевой: политическая составляющая сыграла не последнюю роль

Тренер Максим Траньков высказался о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.

«Думаю, ничего хорошего точно никто не ждал. Было понятно, что в сложившейся ситуации для Валиевой будут требовать максимального наказания. И политическая составляющая, к сожалению, сыграла не последнюю роль», — заявил Траньков RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что WADA требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.