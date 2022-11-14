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Траньков — о деле Валиевой: политическая составляющая сыграла не последнюю роль

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Тренер Максим Траньков высказался о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать её результаты Олимпиады в Пекине.
Траньков — о деле Валиевой: политическая составляющая сыграла не последнюю роль
  • РИА Новости

«Думаю, ничего хорошего точно никто не ждал. Было понятно, что в сложившейся ситуации для Валиевой будут требовать максимального наказания. И политическая составляющая, к сожалению, сыграла не последнюю роль», — заявил Траньков RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что WADA требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

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