Журова — о заявлении WADA: не поднимайте панику, CAS ещё не вынес решение

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

«Не поднимайте панику. CAS ещё не вынес решение — это предложение WADA. Не знаю, что за русофобское давление на них оказали, потому что я не слышала ни разу, чтобы WADA хоть когда выносило подобные решения за микродозу. Четыре года — это самое жёсткое наказание, которое есть у WADA», — цитирует Журову Sport24.

По её словам, у CAS сейчас «час-икс», потому что у любого суда есть понимание в практике судебной — если в предыдущие делах по таким моментам были люди оправданы, то достаточно странно, если по этим же фактам человек наказывается так сурово.

Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.