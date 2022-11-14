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CAS зарегистрировал дело Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
CAS зарегистрировал дело Валиевой
  • Gettyimages.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела россиянки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что на слушания назначат по одному судье от WADA, РУСАДА и спортсменки, а третьего выберет CAS.

Председатель комитета Дмитрий Свищев сообщал, что в Госдуме рассмотрят ситуацию с передачей WADA дела 16-летней россиянки в CAS.

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее сообщалось, что WADA настаивает на дисквалификации Валиевой и аннулировании результатов Олимпиады.

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