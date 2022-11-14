CAS зарегистрировал дело Валиевой
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела россиянки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что на слушания назначат по одному судье от WADA, РУСАДА и спортсменки, а третьего выберет CAS.
Председатель комитета Дмитрий Свищев сообщал, что в Госдуме рассмотрят ситуацию с передачей WADA дела 16-летней россиянки в CAS.
Во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.
Ранее сообщалось, что WADA настаивает на дисквалификации Валиевой и аннулировании результатов Олимпиады.