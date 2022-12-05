Российские спортсмены лишены 15 медалей Олимпиады-2012 по итогам перепроверки допинг-проб

Российские спортсмены лишились 15 медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по итогам программы перепроверки допинг‑проб.

Как сообщается на сайте Международного агентства допинг‑тестирования (ITA), для обеспечения эффективной реализации программы образцы для перепроверки отбирались в соответствии с оценкой рисков, которая учитывала различные факторы, в том числе индивидуальные факторы, связанные со спортсменами, а также любую доступную информацию по расследованиям.

На основании этих критериев риска было повторно проанализировано в общей сложности 2727 проб.

У российских спортсменов отобрали три золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медали, из них одно золото и одно серебро перераспределены.

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачёте Олимпиады в Лондоне (18 золотых, 21 серебряная, 27 бронзовых наград).

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) внёс изменения в релиз о получении от WADA апелляции к РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.