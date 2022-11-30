CAS изменил релиз о РУСАДА и деле Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) внёс изменения в релиз о получении от WADA апелляции к РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В начальном варианте релиза говорилось о неоднократных переносах слушания дела, но в последнем говорится об одном переносе, сообщает ТАСС.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что в CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Валиевой.